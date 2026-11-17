إيران تندد بأحكام السجن المؤبد بحق عشرات الشيعة في البحرين

نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالأحكام الجماعية التي أصدرتها البحرين بحق 64 شيعيا، نافية الادعاءات بشأن ارتباطهم بطهران، ووصفت العقوبات عليهم بأنها "قاسية".



وذكرت الوزارة في بيان أنها "تعتبر الأحكام القاسية الصادرة بناء على ذرائع كاذبة... انتهاكا ممنهجا وواسع النطاق لحقوق الإنسان"، واصفة الادعاءات بوجود صلة بين المتهمين وإيران بأنها "عارية تماما عن الصحة".



وكانت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين أصدرت الاثنين أحكاما بالسجن المؤبد على 64 متهما شيعيا من بينهم 57 رجل دين، وبالسجن 15 عاما على خمسة متهمين آخرين دينوا بتهم مرتبطة بالإرهاب على خلفية شبهات بارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني، في أحدث الإجراءات المشددة في المنامة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.