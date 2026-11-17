الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف منظومة رادار أميركية في البحرين بالمسيّرات

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شنّ هجوما بمسيّرات استهدف منظومة رادار أميركية في البحرين، ردا على "الانتهاكات" الأميركية المتكررة للمجال الجوي الإيراني.



وذكر موقع "سباه نيوز" الإخباري التابع للحرس الثوري أن "طائرات مسيّرة قتالية تابعة للحرس الثوري نفّذت عملية دقيقة صباح اليوم (الثلاثاء) استهدفت منظومة رادار تابعة للقوات الأميركية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية بالبحرين"، لافتا إلى أن الهجوم جاء ردا على "الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الإيراني من المسيّرات العسكرية الأميركية".



