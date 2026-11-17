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وزيرا الخارجية العماني والإيراني يؤكدان أهمية صون أمن الممرات البحرية
أخبار دولية
2026-11-17 | 02:09
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وزيرا الخارجية العماني والإيراني يؤكدان أهمية صون أمن الممرات البحرية
أكّد وزيرا الخارجية العُماني بدر البوسعيدي والإيراني عباس عراقجي خلال لقاء في مسقط الثلاثاء، أهميّة صون أمن الممرات البحرية وضرورة إعادة تنشيط مسارات التفاوض لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بحسب وكالة الأنباء العمانية.
وبحث الجانبان "أهمية صون أمن الممرات البحرية وضمان انسياب حركة الملاحة والتجارة الدوليّة، وضرورة الإبقاء على قنوات التواصل السياسي والدبلوماسي مفتوحة"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وأضافت الوكالة أن الوزيرين تطرّقا إلى التطورات الإقليمية و"الخيارات الدبلوماسية المتاحة لاحتواء التوترات، وإعادة تنشيط مسارات الحوار والتفاوض".
وعلّق البوسعيدي على اللقاء في منشور على إكس قائلا "بحثنا سبلا عملية لتعميق التعاون بين البلدين".
وأضاف: "تبادلنا وجهات النظر بشأن أحدث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى معالجة التحديات الإقليمية، وأكدنا مجددا على أهمية مواصلة الحوار والتشاور دعما لخفض التصعيد والتوصل إلى حلول سلمية".
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