إيران تنفي تقريرا عن خطة محتملة لتفجير قنبلة قذرة في واشنطن

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في منشور على منصة إكس اليوم الثلاثاء تقريرا لشبكة (سي.إن.إن) ذكر أن طهران تخطط لتفجير قنبلة قذرة في واشنطن، وقال إن الاتهامات "لا أساس لها".



ونقلت (سي.إن.إن) عن مصادر قولها إن معلومات مخابرات أمريكية تشير إلى أن طهران تعد خططا لتفجير قنبلة قذرة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

