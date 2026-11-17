بريطانيا تفرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تساهم في أعمال بناء المستوطنات في الضفة الغربية

أعلنت بريطانيا فرض سلسلة من العقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تساهم في أعمال البناء في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في مسعى لوقف أي أعمال بناء جديدة.



وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند متوجها إلى الشركات: "لا تقدموا عروضا، لا تبنوا، ولا تجنوا أرباحا من تدمير حل الدولتين".



وأضاف: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يمعن أولئك الذين يعرقلون المساعدات الانسانية الضرورية في تعميق المعاناة التي لا تُحتمل للمدنيين في غزة"، مع فرض لندن عقوبات كذلك على مجموعة إسرائيلية على خلفية منع دخول مساعدات الى القطاع المحاصر.