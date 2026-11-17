ترامب: نتعامل "بمنتهى الجدية" مع التقارير بشأن هجوم إيراني محتمل على واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ سلطات بلاده تتعامل "بمنتهى الجدية" مع أي تهديد محتمل لواشنطن، وذلك بعدما أفادت تقارير إعلامية بأنّ طهران تضع خططا لاستهداف مسؤولين كبار في إدارته.



وقال ترامب: "إذا كان هناك (مثل هذا التهديد) سيدفعون ثمنا لم تدفعه أي دولة أخرى من قبل".



وأضاف: "آمل أن لا يكون الأمر كذلك، لكننا نأخذ الأمر بمنتهى الجدية لأنهم مجانين".



