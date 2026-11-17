أعلنت وكالة الأمن القومي في مقدونيا الشمالية أنّها أحبطت مخططا "إرهابيا/عملية اغتيال" كانت تستهدف شخصا في اليونان، وقامت بتفكيك شبكة مرتبطة بإيران.وقالت الوكالة إنّها ضبطت "شبكة واسعة" من الوكلاء المرتبطين بالإيراني إدريس جهانغيري موانه الذي كان "متعاونا مع أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية".وأوضحت أن الشبكة "وبتوجيهات مباشرة من الإيراني، اضطلعت بأنشطة لوجستية تحضيرية لتنفيذ عمل إرهابي/عملية اغتيال تستهدف شخصا في اليونان".ولفتت إلى أن العملية نُفّذت بالتعاون مع وكالة الاستخبارات اليونانية.وأودع أربعة مشتبه بهم الحبس الاحتياطي، وخامس الإقامة الجبرية، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن المسؤول في وزير الداخلية ألكسندر جانيف.وتبحث السلطات عن مشتبه به سادس.