أثناء وجود في لبنان، وجه السفيرُ الأميركي لدى الأُمَمِ المتحدة مايك والتز، تحية الى جنود المارينز الذي قضوا في الهجوم على مقرهم قبل نحو 43 عاماً، وذلك من خلال تقليد عسكري معمول به أميركياً، يقوم على إجراء تَمارين ضَغْط (Push ups) إلى جانبِ عناصرِ المارينز المُكلَّفينَ حمايةَ السَّفارةِ الأميركيّةِ في عوكر.

واستذكر والتز الجنود الأميركيّينَ الـ 241 الذينَ قُتِلوا في التَّفجيرِ، مُحمِّلًا إيرانَ وحزبَ اللهِ مسؤوليّةَ تنفيذِهِ، ومُؤكِّدًا أنَّ تضحياتِهِم تبقى تذكيرًا بما وصفَهُ بتاريخِ إيران الطَّويلِ في الإرهاب.