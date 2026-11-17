نفذت الولايات المتحدة ضربات على جزيرة قشم في مضيق هرمز، بحسب ما أفاد مسؤول إيراني، بعد ساعات من تأكيد الحرس الثوري مهاجمة تجهيزات عسكرية أميركية في البحرين للمرة الثالثة منذ الجمعة.

ويأتي تصاعد التوتر المستجد في حرب الشرق الأوسط، في وقت قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يأخذ على محمل الحد، التقارير عن تخطيط طهران لاستهداف محتمل لمسؤولين في واشنطن.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) عن سماع "دوي خمسة إلى ستة انفجارات في جزيرة قشم مساء الثلاثاء".

ونقلت عن نائب محافظ هرمزغان أحمد نفيسي قوله إن "الهجوم الأميركي على مواقع عدة" في الجزيرة "لم يسفر عن أضرار في المناطق السكنية والتجارية" أو في البنى التحتية.