هيئة الكوارث النيوزيلندية تلغي تحذيرا من تسونامي بعد زوال تهديد مرتبط بهذه الظاهرة

رفعت هيئة إدارة الكوارث في نيوزيلندا الأربعاء تحذيرا من حدوث تسونامي، مشيرة إلى أن الظاهرة التي رُصدت قبل فترة وجيزة والمرتبطة بهذا التهديد، لم تعد قائمة.



وأوضحت الوكالة أنه "وفقا للتقديرات العلمية الراهنة، فقد زال خطر حدوث تسونامي على الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية".



وكانت الهيئة أشارت قبيل ذلك إلى "رصد نشاط تسونامي عبر أجهزة قياس المد والجزر في مدينتَي نابيير وجيزبورن"، مضيفة "لا نعرف حتى الآن مصدر هذا النشاط، لكن من المحتمل أن يكون ناجما عن انهيار أرضي تحت سطح البحر".