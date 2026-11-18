البرلمان الإسرائيلي ينتخب حليف آيزنكوت رئيسا إيذانا ببدء طي عهد نتانياهو

انتخب النواب الإسرائيليون الثلاثاء رئيسا جديدا للكنيست من المعسكر المعارض لبنيامين نتانياهو، في خطوة أولى نحو إنهاء قبضة رئيس حكومة تصريف الأعمال على الحكم، رغم استمرار محاولاته للبقاء في السلطة.



وحصل متان كاهانا، حليف غادي آيزنكوت المكلّف تشكيل الحكومة الجديدة، على 66 صوتا من مجموع 120، في مقابل 52 صوتا لأوفير كاتس، مرشح حزب الليكود بزعامة نتانياهو.



وسعى الليكود الى الحؤول دون تعيين رئيس جديد للكنيست. وطالب النواب بالامتناع عن اتخاذ "إجراءات أحادية الجانب وخطيرة"، والاحجام عن "استبدال رئيس الكنيست في وقت لا تزال المفاوضات قائمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية".



وتكمن أهمية المنصب من كونه يضع الجدول الزمني لأعمال البرلمان، وبالتالي يمكنه تسريع أو تأجيل المناقشات أو عمليات التصويت على مشاريع القوانين المقترحة.



وقال كاهانا في كلمة ألقاها عقب انتخابه "أعتزم أن أكون رئيسا للجميع، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس".



وهنأ آيزنكوت كاهانا بفوزه، وكتب على منصة إكس أن "فصلا جديدا بدأ"، فيما اعتبر الليكود على المنصة نفسها أن انتخاب رئيس للكنيست بأصوات النواب العرب يمثّل "وصمة عار أبدية".



وعقد حزبا نتانياهو وآيزنكوت الأحد لقاء لبحث احتمال الانضمام إلى حكومة وحدة لكن الاجتماع بدا في معظمه شكليا، إذ أعلن كل من السياسيين أنه ينبغي أن يتولى هو منصب رئيس الوزراء.