روبيو: لا دليل على وجود صلة بين الأعطال التقنية الأخيرة في الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأربعاء إن سلطات الولايات المتحدة لم تعثر على "أي دليل إطلاقا" يؤكد وجود صلة بين الأعطال التقنية الأخيرة التي شهدتها منصات وأنظمة مختلفة أو أن وراءها "جهات خبيثة".



وجاءت تصريحات روبيو على هامش مشاركته في اجتماعات قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقدة في مانيلا، بعد سلسلة أعطال طالت عمليات الملاحة الجوية الأميركية وخدمات البريد الإلكتروني والمراسلة التابعة لشركة مايكروسوفت، فضلا عن خدمات مصرفية وأنظمة دفع عبر الهاتف، إضافة إلى شبكة اتصالات حكومية أميركية شديدة السرية.



وقال روبيو للصحافيين في مانيلا، حيث يرافق الرئيس دونالد ترامب "أول ما أريد توضيحه هو أننا لا نملك أي دليل على الإطلاق، ولا أي مؤشر أو سبب يدعونا إلى الاعتقاد بأن أيا من هذه الحوادث مرتبط بالآخر".



وأضاف "وثانيا، ليس لدينا أي دليل أو سبب للاعتقاد بأن أيا من هذه الحوادث المنفصلة أو الفردية له علاقة بجهات خبيثة أو قراصنة إلكترونيين أو مجرمين أو دولة أجنبية أو أي طرف معاد من أي نوع".



واقتطع روبيو وقتا من جدول أعماله الدبلوماسي في محاولة لتهدئة المخاوف داخل الولايات المتحدة، بعدما تعطلت رحلات آلاف الأميركيين وتعرضت خدمات مصرفية واتصالات لأعطال.

