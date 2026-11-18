الجيش الإيراني يقول إنه استهدف معدات عسكرية أميركية في قاعدة بالكويت

قال الجيش الإيراني الأربعاء إن مسيّراته استهدفت معدات عسكرية أميركية، بما فيها أنظمة صواريخ باتريوت، في قاعدة عسكرية في الكويت، بحسب بيان نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية.



وجاء في البيان "في وقت مبكر من صباح اليوم، استهدفت طائرات قتالية وانقضاضية مسيّرة تابعة لجيش جمهورية إيران الإسلامية أنظمة الدفاع الجوي باتريوت ومنصات إطلاق الطائرات المسيّرة والصواريخ التابعة للجيش الأميركي الإرهابي في قاعدة علي السالم الجوية في الكويت".

