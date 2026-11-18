هجمات تستهدف الكويت والبحرين بعد ضربات أميركية على جزيرة قشم الإيرانية

أعلنت الكويت ليل الثلاثاء أنها تصدت لـ"هجمات طائرات مسيّرة معادية"، لم تحدّد مصدرها، فيما قالت البحرين إن دفاعاتها الجوية تعاملت مع هجمات إيرانية، وذلك بعد ساعات على تنفيذ الولايات المتحدة ضربات على جزيرة قشم في مضيق هرمز.



ويأتي تصاعد التوتر المستجد في حرب الشرق الأوسط، في وقت قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يأخذ على محمل الجد، التقارير عن تخطيط طهران لاستهداف محتمل لمسؤولين في واشنطن.



وقلما أعلنت واشنطن شنّ هجمات على الجمهورية الإسلامية في الآونة الأخيرة. لكن ترامب أكد في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، تنفيذ ضربة محدودة في قشم استهدفت منشآت للدفاع الجوي.



وأكد مسؤول أميركي وقوع الضربات على قشم. وقال لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه، إن الطائرات الحربية الأميركية "استخدمت ذخائر دقيقة لاستهداف موقع لإطلاق الصواريخ للحرس الثوري الإيراني في جزيرة قشم دفاعا عن النفس"، وذلك ردا على "عدوان يستهدف الأفراد والأصول الأميركية".



وكانت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) أفادت بسماع "دوي خمسة إلى ستة انفجارات في جزيرة قشم مساء الثلاثاء".



وتأتي الضربات الأميركية الجديدة مع عودة الاستهدافات الإيرانية لدول في الخليج بعد توقف لشهرين في ظل تراجع الأعمال القتالية بينها وبين واشنطن.



ونفذت إيران صباح الثلاثاء هجوما هو الثالث على البحرين في غضون خمسة أيام، إذ ذكر موقع "سباه نيوز" التابع للحرس الثوري الثلاثاء، أن الأخير استهدف بمسيّرات "منظومة رادار تابعة للقوات الأميركية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية بالبحرين"، وذلك ردّا على "الانتهاكات المتكرّرة للمجال الجوي الإيراني من المسيّرات العسكرية الأميركية".



وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين فجر الأربعاء عن هجوم رابع، مشيرة إلى أن دفاعاتها الجوية تصدّت "لاعتداءات إيرانية غادرة"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.



من جهته، أعلن الجيش الكويتي ليل الثلاثاء أن قواته تتصدى لـ"هجمات طائرات مسيّرة معادية"، من دون أن يوضح مصدرها، داعيا السكان إلى الالتزام بالتعليمات.



- "قنبلة قذرة" -



الى ذلك، حذّر ترامب إيران من أي محاولة لاستهداف مسؤولين أميركيين، عقب تقارير صحافية عن تخطيطها لذلك، وهو ما نفته الجمهورية الإسلامية.



وأوردت شبكة "سي ان ان" الاثنين نقلا عن سبعة مسؤولين أميركيين لم تسمّهم، بأنّ الاستخبارات الأميركية أشارت إلى أنّ إيران تستعد لاستهداف مسؤولين من خلال تفجير ما يعرف بـ"قنبلة قذرة".



وقال الرئيس الأميركي من مانيلا حيث يحضر قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إنّ سلطات بلاده تتعامل "بمنتهى الجدية" مع أي تهديد محتمل. وأضاف "إذا كان هناك (مثل هذا التهديد) سيدفعون ثمنا لم تدفعه أي دولة أخرى من قبل".



وإضافة الى تقرير "سي ان ان"، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا مساء الاثنين، نقلت فيه عن خبراء قولهم إن بعض السدود والتجهيزات المائية الإيرانية "قد تكون أقيمت لدعم" المنشآت العسكرية في البلاد.



ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ما ورد في التقريرين بأنّه "هراء".