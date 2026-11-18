العراق يحكم بالسجن المؤبد على ستة فرنسيين مدانين بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية

حكم القضاء العراقي بالسجن المؤبد على ستة فرنسيين مدانين بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك في إطار محاكمات بدأت مؤخرا لمجموعة من 47 فرنسيا نُقلوا من سوريا إلى العراق العام الماضي.



وفي الأعوام الماضية، أصدرت محاكم عراقية أحكاما بالإعدام والسجن مدى الحياة على خلفية الانتماء إلى "جماعة إرهابية" في قضايا إرهاب وقتل. وفي 2019، صدرت أحكام إعدام بحقّ 11 فرنسيا خُفّضت عقوباتهم في درجة الاستئناف إلى السجن مدى الحياة.



وقضت محكمة جنايات الكرخ بالسجن المؤبد، أي لمدة تصل إلى 20 عاما، على ستة فرنسيين "عن جريمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي"، بحسب ما نقلت مراسلة وكالة فرانس برس.



ومن بين هؤلاء توما بارنوين (45 عاما) المتحدّر من جنوب فرنسا والذي اعتنق الإسلام قبل أكثر من 25 عاما، وهو التحق بتنظيم الدولة الإسلامية في العام 2014، إلى أن أوقفته القوات الكردية في سوريا في 2017.



ومطلع الشهر الحالي، قال بارنوين أمام المحكمة في بغداد باللغة العربية، إنه ذهب إلى سوريا في بداية النزاع "على اعتقاد بأنه واجب ديني للدفاع عن المسلمين"، قبل أن يرى أن "التنظيم عمل بشريعة الغاب وليس بشريعة الله".



وأضاف: "لم نعلم أن التنظيم كان يريد إحداث تفجيرات إرهابية في بلدنا فرنسا كذلك (...)، وأنا أتبرّأ من كل جرائمه"، متابعا: "أنا نادم أشدّ الندم لانتمائي للتنظيم، وأخجل من نفسي ومن عائلتي ومن أولادي".



والشهر الماضي قضت المحكمة بالسجن المؤبد على تسعة فرنسيين آخرين، وبالسجن 15 عاما على شاب يبلغ 24 عاما اصطحبته والدته معها إلى سوريا قبل أكثر من عقد.



وسيطر التنظيم على مساحات واسعة من العراق وسوريا اعتبارا من 2014 وحتى هزيمته في العراق في 2017 وفي سوريا في 2019.



ومطلع تشرين الأول، قال المحاميان الفرنسيان ماتيو باغار وماري دوزيه، اللذان يدافعان عن نحو 30 من الفرنسيين، إن القضاء العراقي منعهما من دخول الأراضي العراقية للمشاركة في جلسات محاكمة موكليهم، على خلفية تصريحات نددوا فيها بـ"معاملة لا إنسانية" يتعرض لها المعتقلون.



ويطالب المحاميان بترحيل السجناء إلى فرنسا للسماح بالقضاء هناك بمحاكمتهم.



ودفع تعذّر حضورهما بالمحكمة ببغداد إلى انتداب محامين عراقيين لتسلم ملفاتهما.



ولطالما نددت مجموعات حقوقية بالطابع السريع للمحاكمات للمتهمين في القضايا المرتبطة بتهم الإرهاب في العراق، مشيرة إلى أنها لا تتقيّد بالضمانات الإجرائية اللازمة.



وتضيق السجون العراقية، المكتظّة أصلا بالمشتبه في انتمائهم إلى التنظيم، بموقوفين إضافيين نُقلوا إليها من سوريا مطلع العام الحالي، وعددهم يزيد عن 5700 من حوالى ستين جنسية يشتبه بانتمائهم للتنظيم بعدما أمضوا سنوات في مخيّمات سورية بإدارة القوّات الكردية.



وستبدأ محاكمات هؤلاء الأحد، بحسب ما قال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.