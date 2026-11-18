كييف تأمل أن يضغط الرئيسان الأميركي والصيني على بوتين لوقف الحرب

دعا وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا الرئيسين الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترامب إلى "الضغط" على نظيرهما الروسي فلاديمير بوتين لوضع حد لغزو أوكرانيا.



وقال سيبيغا للصحافيين في كييف، في إشارة إلى قمة الخميس الثلاثية التاريخية المرتقبة في مدينة شنجن الصينية: "تملك كل من الولايات المتحدة والصين قدرة على التأثير بشكل حاسم على روسيا، ولا سيما في سياق وضع حد للعدوان وإنهاء الحرب. نأمل ونتوقع أن تكون هذه النبرة المعتمدة في المحادثات: الضغط على روسيا لإنهاء الحرب".