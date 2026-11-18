شي وترامب وبوتين يتبادلون التحية في الصين عشية قمتهم غير المسبوقة

تبادل رؤساء الصين والولايات المتحدة وروسيا التحية في الصين الأربعاء، عشية أول اجتماع ثلاثي رسمي لهم على هامش قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في شنجن.



وأظهرت لقطات مصورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يصافح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كما بيّنتهما يتبادلان عبارات المجاملة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ قبل التقاط صورة جماعية في قمة "أبيك".



وعن احتمال إجراء محادثات ثنائية بين ترامب وبوتين اللذين لم يلتقيا منذ اجتماعهما في آب 2025 في ألاسكا، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للتلفزيون الروسي الرسمي إن تواصلهما سيتم على الأرجح "بشكل غير رسمي".