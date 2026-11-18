سفارة إيران في اليونان تنفي اتهامات مقدونيا الشمالية بشأن التخطيط لهجوم "إرهابي"

رفضت السفارة الإيرانية في أثينا ما قالت إنها اتهامات "لا أساس لها" صادرة عن مقدونيا الشمالية التي أعلنت إحباط مخطط "إرهابي" تقف خلفه طهران لاغتيال شخص في اليونان.



وقالت السفارة إن هذه "الاتهامات التي لا أساس لها" جزء من "حملة مكشوفة للنظام الإسرائيلي وأجهزته الدعائية وأجهزة الحرب النفسية التابعة له لتشويه سمعة إيران".