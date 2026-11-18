الجيش الأوكراني: قصفنا مصفاتين للنفط في جنوب روسيا

أعلن الجيش الأوكراني أنه قصف مصفاتين للنفط في جنوب روسيا أمس الثلاثاء وخلال الليل.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة عبر تطبيق تيليغرام، أن خزانات في مصفاة إيلسكي تعرضت لأضرار، بينما أصيبت وحدة لمعالجة النفط في مصفاة أفيبسكي.