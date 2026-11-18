أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث عن اتفاق تعاون عسكري مع فنزويلا خلال زيارة غير معلنة مسبقا إلى كراكاس، وفق ما ذكره التلفزيون الرسمي الفنزويلي.واستقبلت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز الوزير الأميركي قبل زيارة مقررة له إلى كولومبيا في وقت لاحق الأربعاء. وقال هيغسيث في تصريحات بثها التلفزيون "نأمل أن نتمكن من وضع هذا موضع التنفيذ، من خلال تعميق تعاوننا وشراكتنا في مجال الدفاع".