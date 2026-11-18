الكرملين: قمة بوتين وشي وترامب الخميس لن تمتد لأكثر من ساعة

أعلن الكرملين أن القمة التاريخية المرتقبة بين الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترامب الخميس، لن تمتد لأكثر من ساعة.



ونقلت وكالة أنباء روسية عن المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف قوله: "لم يتم تخصيص أكثر من ساعة" لهذه القمة المرتقبة في مدينة شنجن بجنوب الصين.