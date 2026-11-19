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بوتين يتوعد برد "أشد إيلاما" على الضربات الأوكرانية على جسر القرم
أخبار دولية
2026-11-19 | 09:59
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بوتين يتوعد برد "أشد إيلاما" على الضربات الأوكرانية على جسر القرم
توعّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس بضربات "أشد إيلاما" على أوكرانيا، ردا على هجمات كييف على الجسر الذي يربط بلاده بشبه جزيرة القرم التي ضمّتها قبل أعوام.
وتعرض الجسر لثلاث هجمات أوكرانية هذا الأسبوع، أدت إلى توقف حركة مرور العربات مع انهيار الجزء الرئيسي في البحر، كما تسببت في اضطراب شديد في حركة القطارات.
وندّد بوتين بالضربات التي استهدفت بنية تحتية "مدنية بحتة"، مؤكدا أن الجسر لم يعد يُستخدم منذ فترة طويلة لنقل العتاد العسكري أو الذخائر أو حتى المنتجات النفطية.
وقال الرئيس الروسي "سنرد على هذه الهجمات. وسيكون ردنا أشد إيلاما بكثير من هجوم كييف على الجسر".
ويعد الجسر نقطة عبور حيوية لنقل الركاب والبضائع لتزويد القرم التي يقطنها نحو 2,4 مليون نسمة.
جاءت تصريحات بوتين خلال مؤتمر صحافي في مدينة شنجن الصينية، في أعقاب لقاء غير مسبوق جمعه بنظيريه الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ على هامش قمة "أبيك".
عشية هذه القمة، استهدفت أوكرانيا ليل الاثنين الثلاثاء الجسر باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ، وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي دمارا في الجزء الرئيسي المخصص لحركة السيارات وبنيته المعدنية العلوية، وأضرارا بالجزء المجاور المخصص للقطارات.
وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء بـ"عملية غير مسبوقة"، قال إنها جاءت "ردا على الضربات" التي استهدفت البنى التحتية الأوكرانية منذ بدء الهجوم الروسي الواسع في عام 2022.
وفي مؤشر إلى قلق الكرملين، دعت الحكومة الروسية الثلاثاء إلى اجتماع طارئ لبحث "التعامل مع تداعيات" الهجمات.
من جانبها، أفادت لجنة التحقيق الروسية التي تتولى كبرى القضايا، بأنها فتحت تحقيقا في "عمل إرهابي".
ومع ذلك، أكد الكرملين أن الجسر سيُرمّم و"سيكون أفضل مما كان عليه من قبل".
كانت أوكرانيا قد استهدفت الجسر الاثنين، ثم شنت هجوما آخر في وقت متأخر من مساء الأربعاء، ما أدى مجددا إلى توقف حركة السكك الحديد حتى منتصف النهار.
أخبار دولية
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