السلطات السورية تقول إن انفجارا في خط للغاز نجم عن "عمل تخريبي"

أعلنت السلطات السورية الخميس أن الانفجار الذي وقع في خط للغاز بمحافظة دير الزور في شرق البلاد، نجم عن "عمل تخريبي متعمد"، بعد سلسلة حوادث مماثلة طالت خطوطا لنقل الغاز والنفط خلال الأشهر الأخيرة.



وأوردت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) بداية بوقوع انفجار لم تُعرف أسبابه في خط للغاز في بلدة رويشد الواقعة على طريق دير الزور الحسكة.



وفي وقت لاحق، أفادت قيادة الأمن الداخلي في المحافظة بأن "المعطيات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن عمل تخريبي متعمّد يستهدف البنية التحتية والممتلكات العامة".



وأضافت أن فرقا أمنية وفنية توجهت إلى الموقع لتأمينه والكشف عن الأضرار، بالتزامن مع فتح تحقيق لكشف المتورطين.



ولم يتضح حجم الأضرار الناجمة عن الانفجار أو تأثيره على الإمدادات.



وطالت حوادث مشابهة خطوطا لنقل الغاز والنفط في مناطق عدة خلال الأشهر الأخيرة.



في 15 تشرين الأول، تعرض خط تصدير الغاز من معمل الجبسة في ريف الحسكة (شمال شرق) لانفجار، ما أدى إلى اندلاع النيران فيه، وفق الشركة السورية للبترول التي أعلنت حينها إغلاق الصمامات لعزل الجزء المتضرر.



وفي 29 أيلول، أسفر انفجار ناجم عن "عمل تخريبي" طال خطا للغاز بين منطقة الشولا ودير الزور في شرق سوريا، عن انقطاع ضخ الغاز من معمل الجبسة باتجاه محطات لتوليد الكهرباء.



وفي مطلع تشرين الأول، أدى انفجار في خط للغاز قرب دمشق إلى خروج ثلاث محطات توليد من الخدمة.



وأنهكت سنوات الحرب في سوريا قطاعات النفط والغاز وتوليد الكهرباء. وباتت البلاد تعتمد على الاستيراد بشكل كبير لتأمين احتياجاتها من مشتقات النفط فيما لا تزال البنى التحتية للطاقة مترهلة نتيجة أكثر من عقد من الإهمال.



وقبل اندلاع النزاع عام 2011، كانت سوريا تنتج يوميا 30 مليون متر مكعب من الغاز لتوليد الكهرباء، بينما تنتج حاليا 8,5 ملايين متر مكعب، في وقت تراوح الاحتياجات بين 22 و25 مليون متر مكعب، بحسب السلطات.

