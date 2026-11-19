كوشنر: ترامب "منفتح" على منح أوكرانيا ضمانة أمنية تشبه بند الدفاع المشترك للحلف الأطلسي

قال المبعوث الأميركي جاريد كوشنر الخميس إن الرئيس دونالد ترامب منفتح على منح أوكرانيا ضمانة أمنية تشبه ما يلحظه بند الدفاع المشترك في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تحمي واشنطن مصالحها.



وصرّح كوشنر في مؤتمر صحافي في برلين عقب اجتماع لحلفاء أوكرانيا، "من وجهة نظر أميركا، يُعد تقديم ضمان أمني يشبه ذلك المنصوص عليه في المادة الخامسة (من معاهدة الناتو) أمرا بالغ الأهمية".



أضاف "أعتقد أن الرئيس ترامب منفتح على هذه الفكرة، لكن من البديهي أن تحقيق ذلك يجب أن يصب في مصلحة أميركا".



وأوضح كوشنر في تصريحات أدلى بها إلى جانب قادة ألمانيا وأوكرانيا وفرنسا وبريطانيا "حققنا تقدما كبيرا، وأعتقد أننا نجحنا في إقناع الروس بمبدأ مفاده أن أي ضمانات أمنية لأوكرانيا يجب أن تستند إلى المادة الخامسة"، وهي الركيزة الأساسية للدفاع الجماعي في حلف الناتو.



وفي حال التوصل إلى اتفاق سلام، تطالب أوكرانيا بضمانات أمنية قوية بما يكفي لردع موسكو عن مهاجمتها مجددا، وذلك في أعقاب الغزو الروسي الذي بدأ في شباط/فبراير 2022.



وأشار المبعوث الأميركي إلى أن ترامب أجرى اتصالا بالقادة المجتمعين ضمن هذا التحالف بعد لقائه في الصين بنظيريه شي جينبينغ وفلاديمير بوتين، معربا عن رغبته في إبرام اتفاق مع أوكرانيا "بوجود أوروبا بجانبه".



وصرح كوشنر "نريد أن نتأكد أن كل ما نقوم به موحد، وأريد أيضا أن أشدد على أن الرئيس ترامب يرغب في أن يبرم تسوية تكون أوروبا فيها بجانبه. هو لا يتطلع لفرض أي أمر بشكل أحادي".



وأضاف المبعوث الأميركي أن مواقف الولايات المتحدة وأوروبا بشأن أوكرانيا باتت تتقارب "أكثر فأكثر".

