ميرتس يقول إن القمة الثلاثية بين شي وبوتين وترامب كانت مجرد "جلسة لالتقاط صور"

رأى المستشار الألماني فريدريتش ميرتس الخميس أن القمة الثلاثية بين الرؤساء الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في مدينة شنجن، كانت مجرد "جلسة لالتقاط صور".



وقال عقب اجتماع في برلين لـ"تحالف الراغبين" الداعم لأوكرانيا، إنه في حال "عقدت مفاوضات سلام، سنكون مشاركين فيها"، مشددا على أن هذه المباحثات "لن تحقق نجاحا سوى بمشاركة أوكرانيا وأوروبا".



وأضاف "نريد أن نشارك في هذه المفاوضات"، مضيفا "الاستعدادات تجري على قدم وساق، واعتبارا من هذه الليلة، سيجتمع مستشارون أوروبيون وأوكرانيون وأميركيون هنا في مقر المستشارية تحضيرا للجولة المقبلة".



وتابع "إننا في تحالف الراغبين، أكدنا بوضوح اليوم ترحيبنا بإطلاق الولايات المتحدة مفاوضات جديدة مع روسيا".



وأهدى المستشار كل مشارك في اجتماع الخميس، قطعة من جدار برلين الذي أسقِط في العام 1989، معتبرا أنه جلب "القمع وانعدام الأمن ونقص السلام".



وتابع "هذا بالتحديد ما مثّله (لقاء) يالطا"، في إشارة الى اللقاء الثلاثي بين قادة الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفياتي في العام 1945، والذي جرى خلاله تقاسم النفوذ في أوروبا قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية.



وشدد ميرتس على أن "صيغة يالطا لا يمكنها أن تحقق السلام" في أوكرانيا.



وقال "ترمز برلين وسقوط الجدار الى رسالة أخرى وعالم آخر: الحرية والسلام أقوى من القمع والانقسام".