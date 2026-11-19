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الرئيس الفرنسي يدعو الى إعادة طرح مسألة انضمام أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي
أخبار دولية
2026-11-19 | 14:06
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الرئيس الفرنسي يدعو الى إعادة طرح مسألة انضمام أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس حلفاء أوكرانيا إلى بذل "أقصى ما في وسعهم" لتوفير أنظمة الدفاع الجوي التي تحتاجها، كما حثهم على "إعادة طرح مسألة" انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال ماكرون خلال قمة لحلفاء كييف في برلين "في ظل الطبيعة المتشددة للموقف الروسي، أعتقد أننا بحاجة إلى إعادة طرح مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو".
وأضاف "اليوم، باتت هذه المسألة مطروحة خصوصا بالنسبة إلينا نحن الأوروبيين، إذ ستكون اوكرانيا في مرحلة ما بعد الحرب، بلدا مجهزا عسكريا على نحو كبير ويمتلك جيشا ضخما، ووجودها في حلف شمال الأطلسي يصب في مصلحة أمننا على المدى الطويل".
وتابع "على كل من يملك القدرة على توفير الوسائل اللازمة للدفاع عن المواطنين الأوكرانيين وحمايتهم أن يبادر بذلك الآن"، مضيفا أن الأولوية تكمن في نشر أنظمة دفاع جوي.
ويكرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوة حلفاء أوكرانيا، ومن بينهم الولايات المتحدة، إلى تزويد بلاده بصواريخ اعتراضية من طراز "باتريوت" للتصدي للضربات الروسية التي تستهدف المنشآت المدنية الاوكرانية.
وجدد الثلاثاء دعوته واشنطن إلى عدم التأخر في تسليم صواريخ "باتريوت" أميركية الصنع، التي سبق أن تعهدت بتوفيرها، بعدما تراجعت مخزوناتها بسبب الحرب في إيران.
كما اشتكت أوكرانيا من فرض قيود على نظام "ستارشيلد" للاتصالات العسكرية عبر الأقمار الاصطناعية التابع لشركة "سبايس إكس" الأميركية، والذي يُعدّ أساسيا للتصدي للطائرات المسيرة الروسية التي تتحرك بسرعة فائقة.
وقال زيلينسكي السبت إن الولايات المتحدة طلبت من أوكرانيا، للمرة الأولى، التنازل عن أراضٍ مقابل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أنه قد يطرح هذه المسألة على الأوكرانيين.
ورفض الكرملين الاثنين التعليق على هذه التصريحات، فيما يبدي الأوروبيون حذرا شديدا، في ظل رفض روسيا القاطع والمتواصل لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.
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