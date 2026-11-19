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السعودية تؤكد إصابة برج في المركز المالي في الرياض بهجوم حوثي
أخبار دولية
2026-11-19 | 14:57
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السعودية تؤكد إصابة برج في المركز المالي في الرياض بهجوم حوثي
تعرّض البرج الذي يضم مقرّ صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مركز الملك عبدالله المالي في الرياض لأضرار في عدة طوابق بهجوم حوثي الخميس، وفقا للسلطات السعودية.
وهي المرة الثانية التي تسجّل أضرار في برج في هذا المركز الحيوي الذي يضمّ ناطحات سحاب شاهقة ومتاجر فاخرة ومساحات خضراء والمقرّ الرئيسي للبورصة السعودية وصندوق الثروة السيادي، إضافة إلى شركات سعودية كبرى، وشركات متعددة الجنسيات.
وكان برج تابع لشركة أرامكو النفطية العملاقة أصيب في مطلع الشهر بأضرار بضربة شنها الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران.
وأعلن الدفاع المدني السعودي مساء الخميس عبر منصة إكس "تعرض أحد أبراج المركز المالي بمدينة الرياض لهجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية نتجت عنه أضرار مادية في عدد من طوابق البرج ومبان مجاورة، ولا إصابات".
ولم يحدد البيان المبنى المتضرر، لكنه نشر صورة تظهر برج مقرّ الصندوق، وقد لحقت أضرار بواجهته الزجاجية.
وصباح الخميس، قال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي عبر إكس إنه تمّ التعامل "مع تهديد صاروخي أطلقته الميلشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض"، مشيرا إلى "سقوط شظايا وأضرار مادية".
وتبنى الحوثيون الهجوم في بيان نشره المتحدث العسكري باسمهم يحيى سريع على تلغرام، قال فيه إنه جاء ردا على ضربات على اليمن اتهم السعودية بتنفيذها وأسفرت عن مقتل مدنيين.
كما أعلن سريع عن هجمات استهدفت مطار الملك خالد في الرياض، وقاعدة خميس مشيط الجوية في جنوب المملكة، وشركة بتروكيماويات في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط.
وسمع مراسلو وكالة فرانس برس دوي انفجار قوي في الرياض في وقت مبكر من الخميس، فيما أطلق الدفاع المدني السعودي إنذار "للتحذير من خطر" في العاصمة رفعه بعد دقائق.
وأشار شاهد طلب عدم الكشف عن هويته إلى "أضرار طالت بعض المباني المحيطة بالبرج وتحطّم واجهات زجاجية فيها"، وذكر أن بعض هذه المباني سكنية.
ويتألف البرج من 80 طابقا ويبلغ ارتفاعه 385 مترا، وهو أطول مبنى في المركز المالي في الرياض الذي يعدّ أحد أبرز رموز مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الجارية في المملكة.
وأطلق الدفاع المدني إنذارا ثانيا مماثلا في المساء رفعه لاحقا، بينما تلقى سكان العاصمة تحذيرا عبر الهاتف من وجود "تهديد جوي" لكن لم يُسمع أي انفجار.
أخبار دولية
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