الإليزيه: كامالا هاريس ستلتقي ماكرون في باريس

أعلن قصر الإليزيه الخميس، أن نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس التي قد تسعى مجددا للوصول إلى البيت الأبيض بعد عامين، ستجري زيارة قصيرة إلى فرنسا للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون.



وذكر مكتب ماكرون في تصريح لوكالة فرانس برس أن هذا "اللقاء البروتوكولي" سيُعقد الجمعة في باريس، ويأتي في ظل علاقات متوترة بين الرئيس الفرنسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب.



وكان ماكرون قد أبدى انتقاداته تجاه الموقف الأميركي-الإسرائيلي من إيران، وكذلك تجاه تقارب ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولا سيما في ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا.



زيُذكر أن هاريس التي شغلت منصب نائبة الرئيس جو بايدن في الفترة من 2021 إلى 2025، حلّت محلّه كمرشحة للحزب الديموقراطي في انتخابات تشرين الثاني 2024، وذلك بعد انسحاب بايدن لأسباب صحية.



وعلى الرغم من خسارتها بفارق كبير، إلا أنها تُعتبر مرشحة محتملة في انتخابات عام 2028، وإن كانت لم تعلن رسميا عن نيتها الترشح حتى الآن.