سوريا تعلن توقيف ضابط سابق اتهمته بالتخطيط لـ"كمين" أودى بأكثر من 150 مقاتلا معارضا

أعلنت السلطات السورية الخميس توقيف ضابط كبير سابق، قالت إنه خطط وأمر في العام 2014 بتنفيذ القوات الحكومية "كمينا"، أسفر عن مقتل أكثر من 150 مقاتلا من الفصائل الاسلامية والمعارضة شرق دمشق في ذروة سنوات النزاع.



ومنذ إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد أواخر 2024، تعلن السلطات بين الحين والآخر إلقاء القبض على مسؤولين عسكريين وأمنيين من حقبة الحكم السابق، متورطين بارتكاب فظاعات وجرائم خلال سنوات النزاع الذي شهدته سوريا بدءا من العام 2011. وشرع القضاء منذ نيسان/أبريل في محاكمات علنية، حضوريا وغيابيا، لمسؤولين سياسيين وأمنيين سابقين، أبرزهم الأسد الذي صدر بحقه حكم بالإعدام.



وأوردت قوى الأمن الداخلي في بيان أنها أوقفت "المجرم رواد علي زيدان، العميد الركن في قوات النظام البائد ورئيس أركان الفرقة 30 سابقا، المخطّط والآمر بمجزرة كمين العتيبة" البلدة الواقعة عند أحد مداخل الغوطة الشرقية التي شكلت بعد اندلاع النزاع إحدى أبرز معاقل المعارضة آنذاك.



وقال وزير الداخلية أنس خطاب في منشور عبر منصة اكس "لا يمكن لأحد أن ينسى تلك اللحظة الأليمة.. ولا أرواح الشهداء الذين ارتقوا".



وأضاف "اليوم، وبعد سنوات من تلك المجزرة، أصبح المخطّط والآمر بتلك العملية الإرهابية العميد المجرم رواد زيدان في قبضة أجهزتنا الأمنية".



وفي شباط/فبراير 2014، قتل أكثر من 175 مقاتلا من الفصائل المسلحة، في ما وصفه الإعلام الرسمي حينها بـ"كمين" نفذته وحدة من الجيش السابق في بلدة العتيبة. وكان غالبية عناصر المجموعة التي أفادت تقارير عن تسلّلها من الحدود الأردنية، أردنيين وسعوديين.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن قائد ميداني حينها "إن وحدة من جيشنا رصدت إرهابيين من جبهة النصرة وما يسمى لواء الاسلام أثناء تنقلهم.. وأوقعت أكثر من 175 قتيلا بينهم وأصابت آخرين" في العتيبة.