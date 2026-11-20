البيت الأبيض يقيل مدير الأمن السيبراني بعد سلسلة أعطال تقنية واسعة

أفاد مصدر مقرب من البيت الابيض بأن مدير الأمن السيبراني الوطني شون كيرنكروس أقيل من منصبه، وذلك في أعقاب سلسلة من الأعطال التقنية الواسعة التي شهدتها الولايات المتحدة وتزايد المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.



وأوضح المصدر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعم قرار الإقالة بالكامل، مبررا ذلك بأن كيرنكروس يفتقر إلى المؤهلات اللازمة.



وكشف لوكالة "فرانس برس" أن كيرستين ديفيز، التي تشغل حاليا منصب رئيسة قسم المعلومات في وزارة الدفاع، ستتولى مهامه بصفة موقتة، مشيرا إلى أنها تمتلك مؤهلات أكثر ملاءمة، كما أنها تحظى بموافقة مجلس الشيوخ.



وشهدت الولايات المتحدة خلال الأيام والأسابيع الأخيرة أعطالا تقنية كبرى أدت إلى توقف الملاحة الجوية وخدمات الاتصالات والتجارة الإلكترونية، كما طالت هذه الأعطال شبكة اتصالات داخلية سرية للغاية تابعة لوكالة الأمن القومي.



وهنأ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ديفيز عبر منشور على منة اكس قال فيه: "تهانينا للمديرة الجديدة للأمن السيبراني الوطني كيرستن ديفيز (...) أتطلع إلى العمل معا لتعزيز الأمن السيبراني لأميركا".



وقبل توليه إدارة الأمن السيبراني الوطني، شغل كيرنكروس مناصب عدة في الإدارة الأميركية خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب.



كما شغل كيرنكروس سابقا منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري خلال انتخابات عام 2016.