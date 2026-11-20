ضربات روسية بصواريخ بالستية تلحق أضرارا بجسرين في كييف

تضرر جسران في كييف جراء هجوم ليلي روسي جديد بالصواريخ والمسيرات، على ما أفاد رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية.



وقال فيتالي كليتشكو عبر تلغرام إنه "نتيجة الهجوم البالستي على العاصمة، تضرر جسر بوديلسكو-فوسكريسينسكي وهو مغلق حاليا أمام حركة السير من الضفة اليمنى إلى الضفة اليسرى. كذلك تضرر جسر دارنيتسكي".



وكشف أنه تم كذلك ضرب جسر فيفديني مجددا من غير أن يوضح إن كان تكبد أضرارا.