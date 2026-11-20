رئيس الوزراء الإسباني يقر خلال مناظرة انتخابية بارتكاب أخطاء

أقر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الخميس، بوقوع أخطاء خلال فترة ولايته، لكنه في الوقت نفسه دافع عن انجازات حكومته في مستهل مناظرة تلفزيونية بمواجهة منافسه من التيار المحافظ قبل 10 أيام من الانتخابات العامة.



وقال الزعيم الاشتراكي الذي يحظى بتقدير واسع في أوساط اليسار الدولي: "لم تكن حكومتي مثالية، فقد ارتكبت أخطاء".



وأضاف: "لكنني أدرك تماما أننا كنا خلال حكمنا دائما في الاتجاه الصحيح... فعلى الرغم من كل الصعوبات، تحقق إسبانيا اليوم نتائج اقتصادية واجتماعية وبيئية لم تشهدها منذ عقود".



في المقابل، بدأ ألبرتو نونيز فيخو، زعيم الحزب الشعبي من يمين الوسط، حديثه بسرد ما وصفها بإخفاقات الحكومة، بما في ذلك ارتفاع الأسعار والضرائب المرتفعة وأزمة الإسكان.



كما أشار إلى تورط عدد من المقربين من سانشيز في فضائح فساد، فضلا عن وقوع حادثي قطار هذا العام أسفرا عن مقتل 115 شخصا.



وتشير معظم استطلاعات الرأي إلى تراجع الحزب الاشتراكي أمام الحزب الشعبي الذي يُتوقع أن يحصد أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات المقررة في 29 تشرين الثاني، لكن من دون تحقيق أغلبية مطلقة.



وقد يمنح هذا السيناريو دورا حاسما لحزب فوكس اليميني المتطرف، وهو ثالث أكبر قوة في البرلمان وسبق له أن شارك في الحكم إلى جانب الحزب الشعبي على المستوى الإقليمي.