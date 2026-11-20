أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي للرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال لقاء عُقد اليوم الجمعة في مدينة شنتشن الصينية، أن أستراليا والصين حريصتان على انفتاح التجارة القائمة على القواعد.وقال ألبانيزي لشي: "العلاقة التي نعمل على بنائها إيجابية وهادئة، لا تحدد خلافاتنا طبيعتها، وإنما هي علاقة يمكننا من خلالها إجراء حوارات واضحة وصريحة تخدم مصلحتنا المشتركة".