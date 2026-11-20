روسيا: قصفنا سفنا ومنشآت للطاقة والنقل في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت منشآت صناعية دفاعية وبنية تحتية بقطاعي الطاقة والنقل في مناطق عدة بما في ذلك العاصمة الأوكرانية كييف.



وذكرت الوزارة أن الهجمات استهدفت أيضا مرافق بنية تحتية بالموانئ في منطقة أوديسا وسفنا تستخدم لأغراض عسكرية.