سحب هواتف الصحافيين على متن طائرة ترامب في إجراء أمني غير معتاد

طُلب من الصحافيين المرافقين للرئيس الأميركي دونالد ترامب على متن "إير فورس وان" تسليم هواتفهم المحمولة لأسباب أمنية، في إجراء غير معتاد نُفّذَ بعد إقلاع الطائرة الرئاسية الأميركية من شنجن.



وكتب أحد الصحافيين المرافقين للوفد الرئاسي الأميركي، قبيل إقلاع الطائرة: "الساعة 18,45، نستعد للإقلاع. ستُسحب هواتفنا موقتا لأسباب أمنية".



وبحسب تقرير مصور آخر من الفريق الإعلامي المرافق، جمع أحد مساعدي الرئيس أجهزة يُطلق عليها "هواتف الاستخدام الموقت" (burner phones)، كان يستخدمها طاقم البيت الأبيض خلال الزيارة إلى الصين، بهدف التخلص منها أو مسح البيانات المخزنة عليها.



كما طُلب من الصحافيين وضع الأجهزة التي استخدموها داخل الصين في حقائب خاصة تحجب الإشارات، وذلك حتى هبوط الطائرة في الولايات المتحدة.



وتُعرف هذه الحقائب باسم "حقائب فاراداي" (Faraday bags)، وهي مصممة لعزل الأجهزة الإلكترونية عن الاتصالات اللاسلكية، ما يقلل من مخاطر التعرض للمراقبة أو جمع البيانات.



أما "هواتف الاستخدام الموقت" فهي أجهزة موقتة تُستخدم بدلا من الهواتف المحمولة العادية للحماية من أي تهديدات أمنية محتملة.



وأشار التقرير المصور إلى أن العديد من الصحافيين والمصورين كانوا قد تركوا هواتفهم الشخصية وهواتف العمل، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة والساعات الذكية، داخل تلك الحقائب الواقية قبل الوصول إلى الصين الأربعاء.



ولم تُجمع تلك الأجهزة، ما أتاح لأصحابها استخدامها خلال رحلة العودة، في حين بقي الصحافيون الذين اعتمدوا على هواتفهم المحمولة العادية أثناء الزيارة بلا هواتف.



وتأتي هذه الإجراءات غير المعتادة بعد سلسلة لقاءات أجراها ترامب مع قادة عالميين في شنجن، بمن فيهم الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.