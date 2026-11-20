هيئة بحرية: إطلاق نار على سفينة بضائع سائبة قبالة اليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن إطلاق نار على سفينة شحن بضائع سائبة على بعد 95 ميلا بحريا جنوب غربي المكلا باليمن.



واقترب قارب أزرق داكن وعلى متنه ستة مسلحين مجهولي الهوية من جانب السفينة الأيسر، وأطلقوا أربع طلقات نارية، مما دفع فريق الأمن على السفينة إلى الرد بإطلاق طلقات تحذيرية.



وابتعد القارب بعد ذلك، وواصلت سفينة رحلتها. ولم ترد أنباء عن تعرض السفينة لأضرار أو أفراد الطاقم لإصابات.