الحوثيون يهددون باستهداف المركز المالي في الرياض مجددا

هدّد الحوثيون باستهداف المركز المالي في الرياض مجددا الجمعة، في إطار سلسلة تحذيرات أطلقوها بعدما طلب التحالف بقيادة السعودية من المدنيين إخلاء ميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع على منصة "اكس": "نعلن أن المركز المالي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في عاصمة "العدو السعودي" الرياض هدفا عسكريا لقواتنا ولذلك ندعو جميع الموظفين والعاملين فيه والمواطنين للابتعاد عنه فورا".



والخميس، تعرّض برج يضم مقرّ صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مركز الملك عبدالله المالي لأضرار في طوابق عدة جراء هجوم نفذه الحوثيون، وفقا للسلطات السعودية.