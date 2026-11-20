وزير الخزانة الأميركيّ: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوريّ وإيران

أكّد وزير الخزانة الأميركيّ سكوت بيسنت أنّ واشنطن وموسكو وبيجين متفقة على منع إيران من امتلاك سلاح نوويّ وضمان حرية الملاحة في هرمز.



ولفت إلى أنّ الليلة الماضية شهدت عبور أكبر كمية من النفط الخام مضيق هرمز منذ بدء الصراع.



وقال: "سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوريّ وإيران حتى تصبح مستعدة للالتزام باتفاق".



وأضاف: "ما زلت أقيم في قاعدة عسكرية بسبب التهديدات الإيرانية والحياة فيها جيدة".