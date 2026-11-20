الدنمارك تطرد دبلوماسيا روسيا إثر محاولة اغتيال أوكراني على أراضيها

أعلن وزير الخارجية الدنماركي أن بلاده ستطرد الملحق العسكري في السفارة الروسية، على خلفية محاولة اغتيال مغني "راب" أوكراني على أراضيها، في عملية تشتبه الدنمارك في أن موسكو قامت بتدبيرها.



وقال الوزير لارس لوكه راسموسن في مؤتمر صحافي: "استدعينا للتو السفير الروسي إلى وزارة الخارجية، وأبلغناه قرار الحكومة طرد الملحق العسكري الروسي من الدنمارك" خلال سبعة أيام.

