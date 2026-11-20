ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة نفط كانت تبحر عبر مضيق هرمز تعرضت لإصابة بجسم مجهول على بعد ثمانية أميال بحرية شمالي خصب العمانية، مضيفة أن مسؤول أمن الشركة المشغلة للسفينة أبلغ عن اندلاع حريق على متنها.ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بيئية، وتجري السلطات تحقيقا في الواقعة.