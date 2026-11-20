أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يناقش قضية الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إنفيديا" جينسن هوانغ مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، خلال لقائهما هذا الأسبوع في الصين.وأكد بيسنت في حديث عبر قناة "سي إن بي سي" الأميركية، ضرورة أن تحافظ الولايات المتحدة على ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي.وقال مستخدما المصطلح الذي تعتمده الإدارة الأميركية للإشارة إلى الذكاء الاصطناعي "إن أفضل وسيلة لحمايتنا من الذكاء الفائق الأجنبي ومن محاولات استغلاله من جانب جهات أجنبية، هي أن تحافظ مختبراتنا على تفوقها الكبير، فهي في الواقع تشكّل درعنا في مواجهة هذه التكنولوجيا".وأضاف: "لا مجال للتراجع عن ذلك. وما يتعين علينا فعله هو ضمان استمرار تفوّق مختبراتنا، من خلال مواصلة الابتكار، وإتاحة أفضل الرقائق الإلكترونية، واعتماد سياسات مدروسة".وأشار بيسنت إلى أن ترامب وشي اتفقا على وضع ضوابط معينة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، موضحا أنّهما شددا على "ضرورة إشراك البشر دائما في أي قرارات عسكرية يتخذها الذكاء الاصطناعي، وألا يُسمح لهذه التكنولوجيا بالعمل بشكل مستقل في العمليات العسكرية الكبرى".