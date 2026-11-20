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ترامب: المحكمة الجنائية الدولية "خرجت عن السيطرة"
أخبار دولية
2026-11-20 | 14:39
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ترامب: المحكمة الجنائية الدولية "خرجت عن السيطرة"
اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المحكمة الجنائية الدولية "خرجت عن السيطرة"، فيما تواجه انتقادات متزايدة من واشنطن وموسكو وبكين.
وقال ترامب بعيد عودته من قمة جمعته بالرئيسين الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين إن الصين "وافقت لأول مرة على إدانة التجاوزات وتخطي الصلاحيات التي تمارسها المحكمة الجنائية الدولية".
وانتقد اعتقاد المحكمة أنها "تستطيع التدخل واعتقال رؤساء دول"، مؤكدا أن "هذا أمر لا يمكنهم القيام به (...) ولذا نددنا بذلك في شكل جماعي".
أخبار دولية
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