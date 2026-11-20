هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض ضريبة باهظة على الشركات الأميركية التي تقيم مراكز بياناتها في الخارج، مشيرا خصوصا الى الصين المنافسة للولايات المتحدة.وقال ترامب في مؤتمر صحافي في واشنطن: "لن نسمح للشركات ببناء مراكز بيانات في دول أخرى. يمكنهم القيام بذلك إذا أرادوا، لكننا سنفرض عليهم ضريبة ضخمة".وأضاف: "الصين ستستحوذ عليها كلها، ولن نسمح بحدوث ذلك".