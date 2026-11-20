ترامب: أميركا ستكشف حقيقة ما أثير عن مخطط إيراني لصنع "قنبلة قذرة"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن هناك "شائعة" تفيد بأن إيران تعمل على صنع "قنبلة قذرة"، مؤكدا أنه إذا كانت تقوم بذلك بالفعل، فإن الولايات المتحدة ستكتشف الأمر وستعمل على منعه.



وكانت شبكة (سي.إن.إن) ذكرت في وقت سابق أن المخابرات الأمريكية أشارت إلى احتمال سعي إيران لصنع "قنبلة قذرة" وتفجيرها في واشنطن.



وفي شأنٍ آخر، اعتبر ترامب أنّ هناك فرصة كبيرة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والرئيس الروسي أبدى رغبته بإنهائها بالحلول الدبلوماسية، مضيفًا أنّ علاقته مع الرئيسين الصيني والروسي تساهم في حفظ أمن الولايات المتحدة.