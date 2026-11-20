أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على أربعة أفراد إيرانيين عملوا "أمناء نفط"، إذ تولوا تحصيل أموال ناتجة عن مبيعات نفطية دولية غير مشروعة وتوريدها إلى الحكومة الإيرانية، وذلك بهدف الالتفاف على عقوبات سابقة وحصار بحري تفرضه الولايات المتحدة.