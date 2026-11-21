الدول تتفق على إجراء محادثات لوضع ضوابط "للروبوتات القاتلة" بحلول

اختتمت اليوم السبت، محادثات الأمم المتحدة حول تنظيم الأسلحة التي لا تخضع إلا لرقابة بشرية محدودة أو لا تخضع لها على الإطلاق، بتعهد بإجراء مزيد من المناقشات لوضع قواعد جديدة في غضون عامين، وهي نتيجة أضعفتها معارضة روسيا، ولم ترقَ إلى مستوى توقعات المنظمات الحقوقية.



وكان المؤيدون قد دعوا إلى وضع قواعد ملزمة قانونا في غضون فترة زمنية قصيرة لوضع ضوابط لأنظمة الأسلحة التي يمكنها تحديد الأهداف ومهاجمتها بدرجات متفاوتة من الاستقلالية، والتي تعرف أحيانا باسم "الروبوتات القاتلة".



ودعمت حوالي 100 دولة هذا الموقف، لكن الدول الكبيرة المنتجة للأسلحة مثل الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل عارضته، مما أدى إلى التوصل إلى اتفاق مخفف ترك مسألة ما إذا كانت التدابير المستقبلية ستكون ملزمة قانونا مفتوحة.



وقال دبلوماسي حضر المحادثات التي اختتمت بعد الرابعة صباحا (0300 بتوقيت غرينتش) في جنيف: "في النهاية، تمكنت القوى العسكرية من فرض الكثير من العقبات أمام هدف إبرام بروتوكول، لكن على الأقل لا يزال ذلك احتمالا قائما، مع ولاية قصيرة الأجل".



وكانت الدول الأعضاء، وعددها 128، في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام أو حظر "أسلحة تقليدية معينة" مجتمعة منذ يوم الاثنين في ظل تزايد القلق بشأن استخدام أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل في النزاعات، بما في ذلك في أوكرانيا والسودان والشرق الأوسط. ودعا كل من الأمين العام للأمم المتحدة وبابا الفاتيكان واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى وضع قواعد صارمة وملزمة قانونا.