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تعبئة في فرنسا ليوم السبت السادس من أجل الشباب وضد غلاء المعيشة
أخبار دولية
2026-11-21 | 01:10
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تعبئة في فرنسا ليوم السبت السادس من أجل الشباب وضد غلاء المعيشة
دعت نقابات ومنظمات شبابية وحركة السترات الصفراء في فرنسا إلى التظاهر ليوم السبت السادس احتجاجا على غلاء المعيشة، وسط حراك اجتماعي تمدد إلى أنحاء أوروبا، غير أنه بدأ ينحسر.
كما يندرج هذا "الفصل السادس" الذي دعت إليه حركة السترات الصفراء، وهي حركة احتجاج اجتماعي انطلقت في فرنسا عام 2018، في سياق دعوة نقابات وجمعيات مدافعة عن الحق في السكن على المستوى الأوروبي إلى تحركات منسقة على مدى ثلاثة أيام بدأت الجمعة وتستمر حتى الأحد.
وقالت صوفي بينيه الأمينة العامة لنقابة "الكونفدرالية العامة للعمل" لوكالة فرانس برس: "نجحنا منذ نهاية شهر أيلول في إحداث تعبئة انتشرت الآن على المستوى الأوروبي، وهذا في غاية الأهمية، هذا قوي، إننا نعتزّ بذلك، وهذه التعبئة الأوروبية تغذّينا وتمنحنا القوة".
وفي فرنسا، تتركز التظاهرات يوم السبت. وفي باريس، رفضت الشرطة مجددا طلب تنسيقية السترات الصفراء السير إلى ساحة الكونكورد في قلب العاصمة، ومن المتوقع بالتالي أن تنضم الحركة إلى التظاهرة النقابية المرخص لها في أحياء غير مركزية.
ويتزامن يوم التعبئة هذا مع الذكرى الثامنة لانطلاق حركة السترات الصفراء التي بدأت احتجاجا على زيادة الضرائب على أسعار الوقود وتطورت إلى احتجاجات واسعة النطاق على غلاء المعيشة، لتعود إلى الظهور في الخريف في سياق التحركات المطلبية الحالية.
ومن الصعب التكهن بحجم الاحتجاجات الجديدة، غير أن التعبئة المسجلة في يومي السبت الأخيرين والتي بلغت أكثر من مئة ألف متظاهر بحسب السلطات وحوالى ضعف هذا العدد بحسب المنظمين، كانت أدنى منها عند انطلاق الحراك.
ففي سبت التعبئة الأول في 17 تشرين الأول، خرج 565 ألف متظاهر إلى الشوارع في تظاهرات ترافقت مع أعمال عنف ونهب على هامش بعض المواكب.
وفيما يتواصل إغلاق بعض المدارس الثانوية في إطار الحراك الطلابي، تشمل المطالب المرفوعة مجموعة من القضايا منها الخدمات الاجتماعية والأجور.
ودعت ثلاث نقابات الجمعة موظفي القطاع الخاص للانضمام إلى يوم جديد من الإضراب والتعبئة في القطاع العام مقرر في الأول من كانون الأول، متهمة أرباب العمل بعرقلة المفاوضات حول الأجور.
كذلك تشهد فرنسا السبت وطوال الأسبوع المقبل تظاهرات ضد العنف بحق النساء.
أخبار دولية
تعبئة
فرنسا
الشباب
غلاء المعيشة
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