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شركة فورد الأميركية تتحدى رسوم ترامب الجمركية وتعيد افتتاح مصنع سيارات في كندا
أخبار دولية
2026-11-21 | 02:17
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شركة فورد الأميركية تتحدى رسوم ترامب الجمركية وتعيد افتتاح مصنع سيارات في كندا
أعلنت شركة فورد إعادة افتتاح مصنع سيارات في كندا بعد تحديث تجهيزاته بتكلفة بلغت 3,5 مليار دولار، في خطوة تتحدى فيها جهود الرئيس دونالد ترامب لإجبار شركات السيارات الأميركية على تصنيع مركباتها داخل الولايات المتحدة.
وخضع المصنع الواقع في أوكفيل بمقاطعة أونتاريو في غرب تورونتو، لعمليات تحديث على مدى عامين ليصبح قادرا على انتاج شاحنات صغيرة، وهو ما يمثل دفعة قوية لقطاع السيارات الكندي الذي بدأ يئن تحت وطأة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
وقالت بيف غودمان الرئيسة التنفيذية لشركة "فورد كندا" في كلمة ألقتها خلال حفل الافتتاح: "نحن نؤمن بالتصنيع في كندا"، مؤكدة "قيمة شبكة التصنيع المتكاملة في أميركا الشمالية".
وأشارت غودمان إلى أن شركة فورد تعمل في كندا منذ 122 عاما، أي منذ تأسيسها تقريبا.
ومنذ عودته إلى منصبه العام الماضي، فرض ترامب رسوما جمركية مرتفعة على قطع الغيار والمركبات المصنعة في كندا، مطالبا في الوقت نفسه شركات السيارات بنقل عمليات الإنتاج إلى داخل الولايات المتحدة.
وشكلت هذه التدابير العقابية نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، ما أدى إلى توقفها في آب الماضي، لكنها عادت اكتسبت زخما جديدا في الأسابيع الأخيرة.
وخصصت الحكومة الفدرالية الكندية وحكومة مقاطعة أونتاريو مبلغا إجماليا قدره 464 مليون دولار كندي لدعم مشروع تحديث مصنع أوكفيل.
من جانبه، قال دوغ فورد، رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، المعروف بمواقفه المناهضة لترامب طوال فترة الحرب التجارية، إن إعادة افتتاح المصنع "تُظهر أننا نقاوم وأننا ندافع عن كندا".
بدورها، قالت وزيرة الصناعة الكندية، ميلاني جولي، إن التزام شركة فورد تجاه مصنع أوكفيل يثبت أن "كندا أمة رائدة في صناعة السيارات"، وأنها عازمة على الحفاظ على مكانتها هذه.
وكان من المقرر أن تلتقي جولي في وقت لاحق الجمعة بالرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتس التي تعمل على تقليص انتاجها تحت ضغط رسوم ترامب.
وتخلت ستيلانتيس التي تملك كرايسلر وجيب وفيات، عن خططها العام الماضي لتصنيع سيارة جيب كومباس في برامبتون بولاية أونتاريو، ونقلت إنتاج الطراز إلى إلينوي في الولايات المتحدة.
وفي التاسع من تشرين الثاني، أكدت الشركة أنها بصدد بيع مصنعها في برامبتون لصالح شركة تعمل في قطاع الدفاع، ما يعني إغلاق منشأة كانت توفر فرص عمل لنحو ثلاثة آلاف شخص.
ووصف رئيس الوزراء مارك كارني تصرفات شركة ستيلانتس بأنها "خيانة".
أخبار دولية
فورد
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