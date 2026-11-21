4 قتلى و30 مصابا في حريق بمحطة كهرباء بالبصرة العراقية

كشف مسؤولون أمنيون أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 30 آخرون في حريق اندلع اليوم السبت في محطة لتوليد الكهرباء بجنوب العراق، وسط مخاوف من ارتفاع الأعداد.



وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في محطة كهرباء الهارثة بشمال البصرة بعدما استجاب رجال الإطفاء للحادث.



وقال المسؤولون الأمنيون إن الحريق امتد إلى المنازل المجاورة وأجبر محطة توليد الكهرباء على وقف عملياتها.



وأضافوا أن محطة الهارثة تبلغ طاقتها الإنتاجية المركبة 800 ميغاوات لكنها كانت تعمل بطاقة تبلغ نحو 400 ميجاوات قبل اندلاع الحريق.



وذكرت وكالة الأنباء أنه لم ترد بعد معلومات رسمية عن سبب الحريق أو حجم الأضرار.



وعانت البنية التحتية للكهرباء في العراق على مدى عقود من نقص الاستثمار والصيانة غير الكافية وعدم القدرة على تلبية ذروة الطلب، ولا سيما خلال أشهر الصيف شديدة الحرارة.



وتسببت الحرائق والأعطال الفنية في المحطات الفرعية ومنشآت الطاقة في السابق في تعطيل إمدادات الكهرباء وانقطاعات واسعة النطاق.