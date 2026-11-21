أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت خلال الليل منشأتين للطاقة وسفينة شحن في أوكرانيا.وذكرت الوزارة أن طائرات مسيرة روسية أصابت محطة كريفي ريه الحرارية لتوليد الكهرباء في منطقة دنيبروبتروفسك ومحطة فرعية للكهرباء في منطقة ريفنا، وهما تمدان الصناعات العسكرية الأوكرانية بالكهرباء.وأفادت الوزارة أيضا بأن روسيا استهدفت سفينة شحن قرب أوديسا كانت تحمل بضائع ذات استخدام مزدوج لصالح الجيش الأوكراني.